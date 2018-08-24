Гол Еременко принес "Спартаку" победу над "Динамо" в матче молодежных команд

"Спартак" одержал победу над "Динамо" со счетом 2:0 в домашнем матче пятого тура молодежного первенства России. Голы в матче забили Сергей Еременко (3-я минута) и Данила Прошляков (59).

В другом матче дня "Ростов" обыграл "Арсенал" со счетом 2:1.

"Ростов" занимает второе место в турнирной таблице с 10 очками, "Арсенал" - третье (9), "Динамо" - четвертое (7), "Спартак" - восьмое (5).

Молодежное первенство России

4-й тур

"Спартак - мол." (Москва) - "Динамо - мол." (Москва) - 2:0 (1:0)

Голы: Еременко, 3 (1:0). Прошляков 59 (2:0).

Судья: Аношин (Санкт-Петербург).

24 августа. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".

"Арсенал - мол." (Тула) - "Ростов - мол." (Ростов-на-Дону) - 1:2 (1:2)

Голы: Карнута, 34 (0:1). Максименко, 39 (1:1). Осинов, 41 (1:2).

Судья: Хромей (Воронеж).

24 августа. Тула. Стадион "ДЮСШ Арсенал".