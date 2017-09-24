Гол Эдера в добавленное время принес "Локомотиву" победу над "Ростовом"

"Ростов" дома проиграл "Локомотиву" в матче 11-го тура чемпионата России.

Победный гол в добавленное к игре время - за несколько секунд до финального свистка забил Эдер (и надел белую перчатку). Для 29-летнего португальца это первый забитый мяч за "железнодорожников".

Подопечные Юрия Семина обошли "Краснодар" и с 23 очкам поднялись на вторую позицию в турнирной таблице, команда Леонида Кучука с 16 баллами - пятая.

Чемпионат России

Премьер-лига

11-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Локомотив" (Москва) - 0:1 (0:0)

Гол: Эдер, 90+3.

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Гацкан, Ингасон, Байрамян, Калачев (Думбья, 75), Юсупов, Могилевец, Ионов (Зуев, 63), Бухаров (Дядюн, 68).

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Михалик (Ант.Миранчук, 46), Лысов, Тарасов, И.Денисов, Фернандеш, Ал.Миранчук (Эдер, 77), Фарфан.

Предупреждения: Юсупов, 35. Тарасов, 53. Ант.Миранчук, 72.

Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ), Болховитин (Ленинградская область), Данченко (Уфа).

24 сентября. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".

Трансляция матча "Ростов" - "Локомотив"