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18:21 | Футбол — РФПЛ

Гол Эдера в добавленное время принес "Локомотиву" победу над "Ростовом"

Сегодня. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "Локомотив" - 0:1. Фото Григорий БОЧКАРЕВ
Сегодня. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "Локомотив" - 0:1. Фото Григорий БОЧКАРЕВ
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"Ростов" дома проиграл "Локомотиву" в матче 11-го тура чемпионата России.

Победный гол в добавленное к игре время - за несколько секунд до финального свистка забил Эдер (и надел белую перчатку). Для 29-летнего португальца это первый забитый мяч за "железнодорожников".

Подопечные Юрия Семина обошли "Краснодар" и с 23 очкам поднялись на вторую позицию в турнирной таблице, команда Леонида Кучука с 16 баллами - пятая. 

Чемпионат России

Премьер-лига

11-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Локомотив" (Москва) - 0:1 (0:0)

Гол: Эдер, 90+3.

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Гацкан, Ингасон, Байрамян, Калачев (Думбья, 75), Юсупов, Могилевец, Ионов (Зуев, 63), Бухаров (Дядюн, 68).

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Михалик (Ант.Миранчук, 46), Лысов, Тарасов, И.Денисов, Фернандеш, Ал.Миранчук (Эдер, 77), Фарфан.

Предупреждения: Юсупов, 35. Тарасов, 53. Ант.Миранчук, 72.

Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ), Болховитин (Ленинградская область), Данченко (Уфа).

24 сентября. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".

Трансляция матча "Ростов" - "Локомотив"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 11-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (23)
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rams

Чёй то я не понял...с какого спартачок на 7-ом месте??? По правилам его место сейчас 9-е...СЭ! Исправляйте и не ....мечтайте...

18:42

Millwall82

1000 метровый оффсайд. Дрезине откровенно повезло сегодня. Как везло Спартаку в том сезоне. Имею ввиду победы на последних минутах игры. При как минимум равной игре соперника.

18:42

Alexant

О каком офсайде речь? Байрамян на заднем плане задержался, кроме того, как верно было сказано, "пас" от ростовчанина был.

18:41

vicp81

Не было там оффсайда, мяч к Эдику от Ростовчанина прилетел

18:40

diskmen

Seraffim что-тут заслуженного.Весь матч дурку валяли ,а в конце повезло.

18:39

lovergirl

Еще бы Федька газпрому напихал бы и вообще ништяк было бы

18:37

russkij

мне одному показалось, что гол был забит из метрового оффсайда?

18:35

lovergirl

Миранчуки будущее России

18:35

Seraffim

Заслуженная победа! С победой Локомотив!

18:35

diskmen

zoostation если не свернёт в тупик.Локо подфартило.Игра была ничейная.

18:34

RND

может гавнюк нам кубок добудет ?

18:31

lovergirl

С таким составом результат просто супер Вперед локо Следующий Злин и очки в копилку)))

18:31

Valdemar 69

наш футбол такая тягомотина!!!

18:31

Slim Taller

Гол из офсайда.

18:29

oleg.bob

Как в финале Евро-16!

18:28

самарец

ну почему игроки Ростова в последние минуты у себя в штрафной занимались обводками??? отсюда и потеря мяча и как следствие гол в свои ворота Локо по составу сильнее Ростова и надо было просто выносить мяч Ростов сам привёз себе гол

18:28

zoostation

Поезд медленно но верно едет к ... золотым медалям?!!

18:26

RND

наш губер очень любит футбол !

18:26

redgy

отмазались за амкар, за крылья надобно злин обыграть

18:25

Ю.Ю.

Прям по прошлогоднему спартаковскому графику и фарту))

18:25

Sher-Khan

Вот это развязка!

18:24

LokoDemon

Эдер походу только в добавленое может забивать...

18:24

ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ

аффтобас с сельскими машами --- бздынннннььььььь......

18:23