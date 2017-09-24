Гол Эдера в добавленное время принес "Локомотиву" победу над "Ростовом"

"Ростов" дома проиграл "Локомотиву" в матче 11-го тура чемпионата России.
Победный гол в добавленное к игре время - за несколько секунд до финального свистка забил Эдер (и надел белую перчатку). Для 29-летнего португальца это первый забитый мяч за "железнодорожников".
Подопечные Юрия Семина обошли "Краснодар" и с 23 очкам поднялись на вторую позицию в турнирной таблице, команда Леонида Кучука с 16 баллами - пятая.
Чемпионат России
Премьер-лига
11-й тур
"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Локомотив" (Москва) - 0:1 (0:0)
Гол: Эдер, 90+3.
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Гацкан, Ингасон, Байрамян, Калачев (Думбья, 75), Юсупов, Могилевец, Ионов (Зуев, 63), Бухаров (Дядюн, 68).
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Михалик (Ант.Миранчук, 46), Лысов, Тарасов, И.Денисов, Фернандеш, Ал.Миранчук (Эдер, 77), Фарфан.
Предупреждения: Юсупов, 35. Тарасов, 53. Ант.Миранчук, 72.
Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ), Болховитин (Ленинградская область), Данченко (Уфа).
24 сентября. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".
Трансляция матча "Ростов" - "Локомотив"
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fclokomotiv#НашФутбол #РФПЛ. 11-й тур. #РостовЛоко 0:1 90+3' Эдер (1-ый гол) pic.twitter.com/xamvSLCEFE– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 24 сентября 2017 г.
rams
Чёй то я не понял...с какого спартачок на 7-ом месте??? По правилам его место сейчас 9-е...СЭ! Исправляйте и не ....мечтайте...
18:42
Millwall82
1000 метровый оффсайд. Дрезине откровенно повезло сегодня. Как везло Спартаку в том сезоне. Имею ввиду победы на последних минутах игры. При как минимум равной игре соперника.
18:42
Alexant
О каком офсайде речь? Байрамян на заднем плане задержался, кроме того, как верно было сказано, "пас" от ростовчанина был.
18:41
vicp81
Не было там оффсайда, мяч к Эдику от Ростовчанина прилетел
18:40
diskmen
Seraffim что-тут заслуженного.Весь матч дурку валяли ,а в конце повезло.
18:39
lovergirl
Еще бы Федька газпрому напихал бы и вообще ништяк было бы
18:37
russkij
мне одному показалось, что гол был забит из метрового оффсайда?
18:35
lovergirl
Миранчуки будущее России
18:35
Seraffim
Заслуженная победа! С победой Локомотив!
18:35
diskmen
zoostation если не свернёт в тупик.Локо подфартило.Игра была ничейная.
18:34
RND
может гавнюк нам кубок добудет ?
18:31
lovergirl
С таким составом результат просто супер Вперед локо Следующий Злин и очки в копилку)))
18:31
Valdemar 69
наш футбол такая тягомотина!!!
18:31
Slim Taller
Гол из офсайда.
18:29
oleg.bob
Как в финале Евро-16!
18:28
самарец
ну почему игроки Ростова в последние минуты у себя в штрафной занимались обводками??? отсюда и потеря мяча и как следствие гол в свои ворота Локо по составу сильнее Ростова и надо было просто выносить мяч Ростов сам привёз себе гол
18:28
zoostation
Поезд медленно но верно едет к ... золотым медалям?!!
18:26
RND
наш губер очень любит футбол !
18:26
redgy
отмазались за амкар, за крылья надобно злин обыграть
18:25
Ю.Ю.
Прям по прошлогоднему спартаковскому графику и фарту))
18:25
Sher-Khan
Вот это развязка!
18:24
LokoDemon
Эдер походу только в добавленое может забивать...
18:24
ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ
аффтобас с сельскими машами --- бздынннннььььььь......
18:23