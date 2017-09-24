Эдер забил за "Локо". И надел белую перчатку

Победу "Локомотиву" в гостевом матче 11-го тура премьер-лиги с "Ростовом" (1:0) на 90+3-й минуте принес гол форварда Эдера. Автор золотого мяча сборной Португалии на чемпионате Европы-2016 впервые отличился за московский клуб.
Взятие ворот Эдер отметил в традиционной манере. Арендованный "Локо" у "Лилля" нападающий достал из гетры белую перчатку и надел ее на правую руку.
"Варежку надел", - пошутила пресс-служба "Локо" в клубном Твиттере.
Варежку надел! 😂 pic.twitter.com/SHlMHzOy6a– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 24 сентября 2017 г.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fclokomotiv#НашФутбол #РФПЛ. 11-й тур. #РостовЛоко 0:1 90+3' Эдер (1-ый гол) pic.twitter.com/xamvSLCEFE– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 24 сентября 2017 г.
Эдер: "Фанаты "Локо" ждали Дзюбу? Я докажу, что круче!" //
Эдер, которого ненавидит Франция. Кто едет в "Локо" //
Трансляция матча "Ростов" - "Локомотив"
- Ростов
- Локомотив М (футбол)
- Сборная Португалии (футбол)
- Лилль (Футбол)
- Эдерзиту Антониу Маседу Лопиш
Sher-Khan
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18:34