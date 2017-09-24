Эдер забил за "Локо". И надел белую перчатку

Победу "Локомотиву" в гостевом матче 11-го тура премьер-лиги с "Ростовом" (1:0) на 90+3-й минуте принес гол форварда Эдера. Автор золотого мяча сборной Португалии на чемпионате Европы-2016 впервые отличился за московский клуб.

Взятие ворот Эдер отметил в традиционной манере. Арендованный "Локо" у "Лилля" нападающий достал из гетры белую перчатку и надел ее на правую руку.

"Варежку надел", - пошутила пресс-служба "Локо" в клубном Твиттере.

Эдер: "Фанаты "Локо" ждали Дзюбу? Я докажу, что круче!" //

Эдер, которого ненавидит Франция. Кто едет в "Локо" //

Трансляция матча "Ростов" - "Локомотив"