Глушаков забил "Локомотиву" и не стал праздновать

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков открыл счет в матче 7-го тура чемпионата России против "Локомотива". Капитан хозяев поля отправил мяч в сетку ворот железнодорожников на 30-й минуте после передачи нападающего Квинси Промеса.

Отметим, что Глушаков, ранее выступавший за "Локомотив", не стал праздновать забитый мяч.

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"