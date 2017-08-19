18:02 | Футбол — РФПЛ

Глушаков забил "Локомотиву" и не стал праздновать

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков открыл счет в матче 7-го тура чемпионата России против "Локомотива". Капитан хозяев поля отправил мяч в сетку ворот железнодорожников на 30-й минуте после передачи нападающего Квинси Промеса.

Отметим, что Глушаков, ранее выступавший за "Локомотив", не стал праздновать забитый мяч.

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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igogohruhru

В таком случае по правилам судья должен был отменить гол

18:11