Глушаков забил "Локомотиву" и не стал праздновать

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков открыл счет в матче 7-го тура чемпионата России против "Локомотива". Капитан хозяев поля отправил мяч в сетку ворот железнодорожников на 30-й минуте после передачи нападающего Квинси Промеса.
Отметим, что Глушаков, ранее выступавший за "Локомотив", не стал праздновать забитый мяч.
Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official #НашФутбол #РФПЛ. 7-й тур. #СпартакЛоко 1:0 30' Денис Глушаков @DGlushakov8 pic.twitter.com/h3RpI3oSMU– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 19 августа 2017 г.
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В таком случае по правилам судья должен был отменить гол
18:11