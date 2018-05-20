Глушаков назвал игроками сезона Смолова, Промеса и Головина

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2017/18. Капитан бронзового призера "Спартака" Денис Глушаков на первое место поставил Федора Смолова из "Краснодара", на второе - своего одноклубника Квинси Промеса, а на третье - Александра Головина из ЦСКА.

Примечательно, что никто из одноклубников Глушакова не назвал его в числе лучших.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от каждого клуба РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

Как голосовали игроки "Спартака"