Гия Григалава: "Из-за истории с "Анжи" не верил, что смогу вернуться в Россию"

Защитник "Арсенала" Гия Григалава рассказал, что до последнего не верил в возможность возвращения в премьер-лигу. В России грузинский игрок выступал за "Ростов", СКА, "Москву", "Волгу", "Крылья Советов" и "Анжи". Но в начале 2015 года ему пришлось покинуть Россию. Причем со скандалом: в его анализах якобы были обнаружены следы наркотических веществ. При этом игрок заявил, что в "Анжи" его подставили.

– Тульский клуб вышел на связь в декабре, – сказал Григалава. – Меня предложение полностью устроило. Сегодня поставили подписи под контрактом, так что готов приступить к работе.

– С кипрским "Этникосом" вы соглашение расторгли...

– Да, и спасибо клубу, что не стал препятствовать моему уходу.

– Настолько хотелось вернуться в Россию?

– Да, сразу после ухода из "Анжи" и отъезда на Кипр поставил себе задачу снова играть в премьер-лиге. Получилось далеко не сразу. Но главное, что получилось. Рад вернуться. Честно говоря, до последнего не верил.

– Из-за той нашумевшей истории?

– Да, были нюансы. Уезжал я, скажем так, тяжело. (Филипп ПАПЕНКОВ)