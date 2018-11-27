Гинер рассказал о бюджете ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что бюджет его клуба зависит от попадания в Лигу чемпионов.

- Пострадал ли бы бюджет из-за непопадания команды в Лигу чемпионов? Конечно, но для того чтобы выполнять финансовый фэйр-плэй, я не понимаю, как может быть иначе, - сказал Гинер в интервью Владимиру Стогниенко для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - Клуб должен заработать деньги, и тогда может их потратить. Акционерам запрещено эти деньги заводить любыми путями. Мы этим не занимаемся.

Вопрос наградного спонсора вам никто не утвердит, потому что УЕФА никогда не признает 100 миллионов долларов за надпись на груди, учитывая рейтинг наших команд. Вы не пройдете финансовый фэйр-плэй и не сертифицируетесь, и смысла в ваших успехах в чемпионате не будет – в Лигу чемпионов вас никто не пустит. Мы знаем, что УЕФА ведет массу расследований в европейских клубах.

В основном в российском футболе, к сожалению, почти нет денег от телевидения. Это 30-35 процентов от бюджета клуба. Мы подтягиваем на серьезный для России уровень билетной программы, продажу атрибутики, прочие вещи. Сейчас с нами реальные коммерческие спонсоры, а не от акционеров клуба. В этих рамках мы держимся. Деньгу от УЕФА и РПЛ идут в бюджет и помогают.

ЦСКА занимает 3-е место в премьер-лиге, имея в активе 26 очков после 14 туров.

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