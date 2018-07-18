Гинер назвал бюджет ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью Sport24 рассказал, каким будет бюджет команды в следующем сезоне. Руководитель отметил, что цифра может измениться из-за возможных трансферов.

– Каким будет бюджет ЦСКА в новом сезоне?

– Он не меняется. Где-то в районе 65 миллионов долларов. Возможно, цифра немного изменится из-за трансферов.

– Будут ли новые спонсоры?

– Пока все старые партнеры остаются. Возможно, будут и новые, работа ведется.

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