Гинер назвал бюджет ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью Sport24 рассказал, каким будет бюджет команды в следующем сезоне. Руководитель отметил, что цифра может измениться из-за возможных трансферов.
– Каким будет бюджет ЦСКА в новом сезоне?
– Он не меняется. Где-то в районе 65 миллионов долларов. Возможно, цифра немного изменится из-за трансферов.
– Будут ли новые спонсоры?
– Пока все старые партнеры остаются. Возможно, будут и новые, работа ведется.
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Дополнительная информация
https://sport24.ru/news/football/2018-07-18-intervyu-yevgeniya-ginera-sport24-ob-aleksandre-golovine-mario-fernandese-i-chm-2018