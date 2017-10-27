Гильерме: "За "Локомотивом" не следили так, как за "Спартаком"

Вратарь "Локомотива" Гильерме перед матчем 15-го тура чемпионата России против "Зенита" в интервью "СЭ" отметил, что его команда тихо тренировалась и не покупала новичков. Тем не менее, по словам голкипера, у железнодорожников остался сыгранный и сплоченный коллектив с прошлого сезона.

– В "Локо" мало кто верил. Почему?

– Может, потому что мы не сделали таких мощных трансферов, как "Зенит". За нашей подготовкой не следили так, как за подготовкой "Спартака". Все внимание было этим клубам, а мы тихо тренировались и особо не покупали новичков. Но это и не так плохо. У нас осталась команда с прошлого сезона – сыгранная и сплоченная. Мы все друг друга отлично знаем и понимаем с полуслова. Юрий Палыч нашел правильные сочетания игроков, схему, грамотно проводит замены. Это дает эффект.

– В чем главная сила этого "Локо"?

– У нас сильная группа атаки. Ману Фернандеш в расцвете, у него суперпериод, а с ним выросли и братья – Алексей и Антон. Здорово получается у Фарфана впереди, у Эдера тоже. Здесь мы точно прибавили. А в обороне и в опорной зоне мы так же крепки. Есть баланс, если бы его не было – не было бы и первого места. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полное интервью Гильерме