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Гильерме: "Не расстроился, что меня не вызвали в сборную России"

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Вратарь "Локомотива" Гильерме в преддверии гостевого матча 6-го тура чемпионата России против "Спартака" подчеркнул, что любителей футбола ждет качественная игра в исполнении двух команд, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Также этнический бразилец сообщил, что не был расстроен тем, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не пригласил его на минувшие товарищеские игры против Турции (0:0) и Ганы (1:1).

– Нас ждет дерби. Будет качественная игра, – сказал Гильерме. – Все готовятся очень серьезно. Жаль, что получил травму Дима Тарасов – я знаю, как это тяжело. Сборная России? Я не расстроился, что меня не вызвали в сборную, это нормально. В России большая конкуренция среди вратарей, много сильных ребят. Все о'кей.

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