Гильерме: "Аргентинцев "Зенита" легко перепутать друг с другом"

Вратарь "Локомотива" Гильерме перед матчем 15-го тура чемпионата России против "Зенита" в интервью "СЭ" отметил, что не всех аргентинских легионеров команды из Санкт-Петербурга узнает в лицо. По словам голкипера, принципиального соперничества с латиноамериканскими игроками не будет, несмотря на то, что он родился в Бразилии.
- Когда вам говорят о "Зените", какая первая ассоциация?
- Мощная трансферная кампания каждый год. Поэтому "Зенит" всегда считают фаворитом. Но в воскресенье фаворита нет. Мы можем бороться за победу.
- Различаете аргентинцев "Зенита" в лицо?
- Паредеса знаю, а вот с остальными сложнее, путаюсь в них. Ригони, например, сразу не узнаю. Этих ребят легко перепутать друг с другом (смеется).
- Кто круче – Паредес или Фернандеш?
- Фернандеш! Никаких сомнений.
- Есть принципиальность в соперничестве с аргентинцами?
- Это потому, что я из Бразилии? Нет, мне все равно. Такое соперничество больше для болельщиков. А я этого фанатизма не разделяю. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
- Локомотив М (футбол)
- Маринату Гильерме
- Зенит СПб
- Мануэл Фернандеш (футболист)
- Леандро Паредес
- Эмилиано Ригони