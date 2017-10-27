Гильерме: "Аргентинцев "Зенита" легко перепутать друг с другом"

Вратарь "Локомотива" Гильерме перед матчем 15-го тура чемпионата России против "Зенита" в интервью "СЭ" отметил, что не всех аргентинских легионеров команды из Санкт-Петербурга узнает в лицо. По словам голкипера, принципиального соперничества с латиноамериканскими игроками не будет, несмотря на то, что он родился в Бразилии.

- Когда вам говорят о "Зените", какая первая ассоциация?

- Мощная трансферная кампания каждый год. Поэтому "Зенит" всегда считают фаворитом. Но в воскресенье фаворита нет. Мы можем бороться за победу.

- Различаете аргентинцев "Зенита" в лицо?

- Паредеса знаю, а вот с остальными сложнее, путаюсь в них. Ригони, например, сразу не узнаю. Этих ребят легко перепутать друг с другом (смеется).

- Кто круче – Паредес или Фернандеш?

- Фернандеш! Никаких сомнений.

- Есть принципиальность в соперничестве с аргентинцами?

- Это потому, что я из Бразилии? Нет, мне все равно. Такое соперничество больше для болельщиков. А я этого фанатизма не разделяю. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полное интервью Гильерме