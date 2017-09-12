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00:15 | Футбол — РФПЛ

Герман Ткаченко: "Смолов поговорил с Галицким - может быть, трансфер не состоится никогда"

Герман ТКАЧЕНКО. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ" Федор СМОЛОВ (слева) и Сергей ГАЛИЦКИЙ. Фото из архива Федора Смолова
Герман ТКАЧЕНКО. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Вчера в гостях у "СЭ" побывал глава компании ProSportsManagment, с которым мы в течение двух часов обсудили множество тем российского футбола – от селекции "Зенита" и "Спартака" до ситуации с кандидатами в сборную. А одна из самых интересных частей разговора была посвящена несостоявшемуся переходу лучшего бомбардира двух последних чемпионатов.
 
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– Почему Смолов остался в "Краснодаре"?

– Летом Федор был готов рассмотреть варианты с переходом в силу разных причин. Правда, мы сразу оговорили, что с уважением примем любое решение "Краснодара". Два года в этом клубе были лучшими в его карьере. И без команды это было бы невозможно.

Так вот в последние дни лета поступило несколько предложений: от "Бешикташа" – конкретное, от "Фенербахче" – неконкретное, "Вольфсбурга" и ряда других заметных в своих лигах клубов. Но так получилось, что они не соответствовали, главное, финансовым ожиданиям владельца "Краснодара", а также, по нашему мнению, рыночной стоимости и статусу футболиста. Поэтому никаких обид на "Краснодар" у нас быть не может.

Раньше на Смолова претендовали дортмундская "Боруссия", "Спартак". А в самые последние дни лета с идеей аренды вышел ЦСКА.

– Смолов разочарован тем, что переход куда-либо не состоялся?

– Я не могу так сказать. Мы же всегда говорили, что нам есть что терять. Это и роль в команде, и ощущение того, что все получается, манера и стиль игры. К Федору никогда не возникало претензий в плане профессионализма. Мы всегда разделяли возможность уйти и отношение к делу. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полностью интервью Ткаченко – в одном из ближайших номеров "СЭ"

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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nikischizha

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