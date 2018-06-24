16:18 | Футбол — РФПЛ

Геркус рассказал о трансферной политике "Локомотива"

Илья ГЕРКУС. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Илья ГЕРКУС. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

Президент "Локомотив" Илья Геркус рассказал о трансферной политике клуба.

Летом железнодорожники совершили пока только одну покупку. Накануне клуб объявил о возвращении 21-летнего форварда Рифата Жемалетдинова из "Рубина".

- Друзья, вы задаете огромное количество вопросов на тему трансферной политики клуба, - сообщил Геркус. - Ваш интерес понятен, но вы хорошо знаете, что процесс приобретения / продления контрактов футболистов сложный и не всегда быстрый.

Этой работой занимается трансферный комитет совета директоров, в который входим и мы с главным тренером. Его мнение при совершении всех сделок является определяющим.

Прошу вас запастись терпением и верой в "Локомотив", а я постараюсь по мере возможности отвечать на темы, связанные с развитием нашего клуба и работой с болельщиками. 

И самое важное: мы все вместе сделали "Локомотив" чемпионом! Не забывайте об этом.

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Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/BkaI0atljLl/?taken-by=ilgerkus

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