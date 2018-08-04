Геркус 2 августа намекнул на трансфер Эмболо в "Локо"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус 2 августа в Инстаграме намекнул на возможный переход в клуб форварда "Шальке" Бреля Эмболо. Он опубликовал фотографию поезда, пребывающего на перрон. На изображении можно заметить часы, на которых есть швейцарский флаг.

Ранее СМИ сообщили, что "Локомотив" согласовал трансфер 21-летнего форварда сборной Швейцарии. Сам Эмболо уже попрощался с "Шальке", опубликовав в Инстаграме фотографию игроков команды и подписав: "Спасибо. Чао".

В чемпионате Германии-2017/18 игрок, рост которого 184 сантиметра, а вес 86 килограммов, забил три гола в 21 матче. На чемпионате мира-2018 он провел четыре встречи и не отметился результативными действиями.

Эмболо перешел в "Шальке" летом 2016 года из "Базеля". В составе швейцарского клуба он стал трехкратным чемпионом страны и забил 31 гол и сделал 22 результативные передачи в 90 играх за команду.

Контракт "Эмболо" с "Шальке" рассчитан до 30 июня 2021 года. Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.

Таблица переходов РПЛ //

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