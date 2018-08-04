Геркус 2 августа намекнул на трансфер Эмболо в "Локо"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус 2 августа в Инстаграме намекнул на возможный переход в клуб форварда "Шальке" Бреля Эмболо. Он опубликовал фотографию поезда, пребывающего на перрон. На изображении можно заметить часы, на которых есть швейцарский флаг.
Друзья, работа по усилению не закончилась. Мы очень хотим получить ещё одного игрока атаки. В настоящее время есть очень хорошие и просто 🔥🔥🔥 варианты. Спортивный департамент работает круглосуточно и итоги этой работы вы уже видите🚂😊👍🏼 немножечко терпения - всё будет!😉💪🏼 #Локомотив #Железновместе #ЯрчеПрошлого #ИльяГеркус #ФКЛокомотив #СамыйЛучшийКоллектив #ТолькоЛоко #ТолькоПобеда
Ранее СМИ сообщили, что "Локомотив" согласовал трансфер 21-летнего форварда сборной Швейцарии. Сам Эмболо уже попрощался с "Шальке", опубликовав в Инстаграме фотографию игроков команды и подписав: "Спасибо. Чао".
В чемпионате Германии-2017/18 игрок, рост которого 184 сантиметра, а вес 86 килограммов, забил три гола в 21 матче. На чемпионате мира-2018 он провел четыре встречи и не отметился результативными действиями.
Эмболо перешел в "Шальке" летом 2016 года из "Базеля". В составе швейцарского клуба он стал трехкратным чемпионом страны и забил 31 гол и сделал 22 результативные передачи в 90 играх за команду.
Контракт "Эмболо" с "Шальке" рассчитан до 30 июня 2021 года. Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.
Таблица переходов РПЛ //
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