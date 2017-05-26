Георгий Пеев: "Спартак" заслужил чемпионство"

Бывший полузащитник "Амкара" Георгий Пеев считает, что "Спартак" заслуженно стал чемпионом России. Также он отметил, что большего ожидал от "Зенита".

– Конечно, слежу за чемпионатом России, – цитируют "Известия" Пеева. - Считаю, что в первый месяц после зимней паузы лучше всего выступал "Урал" – екатеринбуржцы выдали неплохую победную серию. "Амкар", наоборот, играл хорошо в первой части сезона, а под конец – не очень. "Спартак" ожидаемо на первом месте. Красно-белые показывают очень хороший футбол и заслужили чемпионство. Признаться, я полагал, что "Зенит" будет сильнее, но питерцы демонстрируют недостаточно качественную игру. В составе сине-бело-голубых собраны лучшие футболисты России, и я ожидал от команды большего. Сейчас они играют не на чемпионском уровне, в отличие от "Спартака".