Георгий Наваловский: "СКА-Хабаровск" нужно свести брак к нулю"

Защитник "СКА-Хабаровск" Георгий Наваловский сказал, что решил вернуться в дальневосточную команду, за которую он уже выступал в сезоне-2013/14, поскольку клуб вышел в премьер-лигу. По словам 31-летнего грузинского игрока, для него Хабаровск – особенный город.

– СКА теперь играет в российской премьер-лиге, - цитирует официальный сайт клуба Наваловского. - Это интересно и было главным мотивом для приятия мной решения уехать из Баку, где я был игроком местного "Нефтчи".

– Что для Вас Хабаровск?

– Особый город. Мне в нем комфортно.

– Пока у СКА нет турнирных баллов и забитых голов. Но три из четырех матчей команда провела на выезде. Хабаровск с его 7-часовой разницей от Москвы, свое поле – эти факторы могут стать тем козырем, который сработает на успех СКА в домашних матчах?

– Может, но в премьер-лиге высока цена ошибки, за которые нас на старте сезона наказывали. Нужно самим свести свой брак к нулю. А фактором, который поможет любой команде, являются болельщики. Если на домашних играх будет много зрителей, серьезная поддержка, нам будет проще.

Напомним, в 5-м туре чемпионата России "СКА-Хабаровск" на своем поле сыграет с "Анжи". Встреча состоится во вторник, 8 августа. Начало – 11.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.