Георгий Джикия: "Боккетти знает русский язык лучше Тигиева"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия отметил, что ему комфортно играть в обороне с любым одноклубником, а также рассказал, что итальянец Сальваторе Боккетти говорит по-русски лучше Георгия Тигиева.

– Кто лучший партнер по центру обороны в "Спартаке"?

– Мне некорректно это обсуждать, - сказал Джикия в прямом эфире в соцсети "Одноклассники". - Мне со всеми комфортно, мы все друг другу помогаем.

– Когда играешь с иностранцем, есть понимание, что нужно знать язык, на котором общаешься?

– Не знаю. Например, Сальваторе Боккетти знает русский язык лучше Тигиева (смеется). Сердар Таски тоже и русский понимает, и я английский прибавил.