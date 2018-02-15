Георгий Джикия: "Боккетти знает русский язык лучше Тигиева"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия отметил, что ему комфортно играть в обороне с любым одноклубником, а также рассказал, что итальянец Сальваторе Боккетти говорит по-русски лучше Георгия Тигиева.
– Кто лучший партнер по центру обороны в "Спартаке"?
– Мне некорректно это обсуждать, - сказал Джикия в прямом эфире в соцсети "Одноклассники". - Мне со всеми комфортно, мы все друг другу помогаем.
– Когда играешь с иностранцем, есть понимание, что нужно знать язык, на котором общаешься?
– Не знаю. Например, Сальваторе Боккетти знает русский язык лучше Тигиева (смеется). Сердар Таски тоже и русский понимает, и я английский прибавил.
rboss
Щас Англы расизм по отношению Дагам найдут.....
20:49
цска 19781978
Это и спасет тебя от подзатыльника))),так как он не сможет прочитать твое интервью.Здоровья тебе.
19:58
баламошка
Бугага))
19:32