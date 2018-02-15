19:10 | Футбол — РФПЛ

Георгий Джикия: "Боккетти знает русский язык лучше Тигиева"

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Защитник "Спартака" Георгий Джикия отметил, что ему комфортно играть в обороне с любым одноклубником, а также рассказал, что итальянец Сальваторе Боккетти говорит по-русски лучше Георгия Тигиева.

– Кто лучший партнер по центру обороны в "Спартаке"?

– Мне некорректно это обсуждать, - сказал Джикия в прямом эфире в соцсети "Одноклассники". - Мне со всеми комфортно, мы все друг другу помогаем.

– Когда играешь с иностранцем, есть понимание, что нужно знать язык, на котором общаешься?

– Не знаю. Например, Сальваторе Боккетти знает русский язык лучше Тигиева (смеется). Сердар Таски тоже и русский понимает, и я английский прибавил.

Дополнительная информация

https://ok.ru/live/673249631975

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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rboss

Щас Англы расизм по отношению Дагам найдут.....

20:49

цска 19781978

Это и спасет тебя от подзатыльника))),так как он не сможет прочитать твое интервью.Здоровья тебе.

19:58

баламошка

Бугага))

19:32

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