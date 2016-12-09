Геннадий Орлов: "Вы уверены, что с таким футболом "Спартак" продолжит всех побеждать"?

Известный телекомментатор Геннадий Орлов не уверен, что с такой игрой "Спартак" может сохранить лидерство до конца сезона. Он добавил, что пока успешно выступать красно-белым помогает вдохновение.
– Пятиочковое отставание "Зенита" от "Спартака" – это ничто?
– Пять очков есть пять очков. Но посмотрим, что будет дальше. Все-таки "Спартак" играет на вдохновении, поставленной игры у красно-белых я не вижу. Кто-то может утверждать, что с таким футболом подопечные Карреры обязательно продолжат всех побеждать? Да нет. У них первая весенняя встреча против "Краснодара". Поживем - увидим. При этом первое место "Спартака" всколыхнуло болельщиков по всей стране. Для нашего футбола это очень хорошо.
– То есть, по-вашему, лидерство красно-белых больше связано с настроем и куражом, нежели с качеством футбола?
– Да, пока это вдохновение. Новый тренер. Глушаков, Комбаров. Какие Глушаков забил два решающих гола! У него это первый такой отрезок в карьере, он переживает эмоциональный всплеск. Но как долго он продержится на этом пике? В сборной, например, у него присутствовал технический брак. Комбаров – тоже молодец, но как он будет выглядеть весной? Как продержать этот эмоциональный фон до конца? Если сохранят его, то могут и выиграть чемпионат. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Orengrad
А этот Гена-Питерский - он вообще, в принципе, в состоянии увидеть что то у Зенита - ну кроме "мастерства", "воли к победе", "мужества" - я имею в виду - симуляции, подлые приемчики, благосклонность судей??? или подобные прозрения ему в глаза светят только если о других командах говорит?
18:35
zega
shpasic.................в России, чтобы стать чемпионами, можно не иметь поставленной игры.))))))))))))))))))))))))))))) Главное, чтобы судьи "свои" были, как у Зенита - проверено опытным путем.
18:28
garihaus
старый маразматик иди зениту своему паршивому советы давай.
18:19
crazysun78
ну да, ну да! лидерство спартака связано лишь с вдохновением... зато зенита - с пробитыми пеналями...
18:05
Странник-777
Орлов - это не нуль. Это - минус 10. Его комментарии - дискредитация профессии.
18:04
stuart_parsley
А уж если послушать какую ересь несут Смолов и Шалимов,есть подозрения,что Краснодар получит от Спартака по полной!
18:03
shpasic
в России, чтобы стать чемпионами, можно не иметь поставленной игры.
18:03
nikval100
Надо просто объяснить Геннадию, что есть его мнение как болельщика, а есть статистика, исходя из которой, почти по всем составляющим игры, Спартак в лидерах чемпионата.
18:01
stuart_parsley
Вот именно,Спартаку и не надо никакой игры показывать,если Зенит,ЦСКА и Краснодар и пр.продолжать играть не понятно во что
18:01
Exsorsist
Да уж, если у зенита игра "чемпионская", то Орлову точно пора в музей вместе с Плаческу.)))))
17:43
echo2011
Если будут очки,то будет и другой футбол.Всё взаимосвязано. К тому же не скажешь,что у конкурентов "Спартака" какая-то особо хорошая игра.
17:42
Obl2007
Ага Судя по комментам Орлова именно зенит показывает чемпионскую игру ОБХОХОЧЕШЬСЯ
17:41