Геннадий Орлов: "Вы уверены, что с таким футболом "Спартак" продолжит всех побеждать"?

Известный телекомментатор Геннадий Орлов не уверен, что с такой игрой "Спартак" может сохранить лидерство до конца сезона. Он добавил, что пока успешно выступать красно-белым помогает вдохновение.

– Пятиочковое отставание "Зенита" от "Спартака" – это ничто?

– Пять очков есть пять очков. Но посмотрим, что будет дальше. Все-таки "Спартак" играет на вдохновении, поставленной игры у красно-белых я не вижу. Кто-то может утверждать, что с таким футболом подопечные Карреры обязательно продолжат всех побеждать? Да нет. У них первая весенняя встреча против "Краснодара". Поживем - увидим. При этом первое место "Спартака" всколыхнуло болельщиков по всей стране. Для нашего футбола это очень хорошо.

– То есть, по-вашему, лидерство красно-белых больше связано с настроем и куражом, нежели с качеством футбола?

– Да, пока это вдохновение. Новый тренер. Глушаков, Комбаров. Какие Глушаков забил два решающих гола! У него это первый такой отрезок в карьере, он переживает эмоциональный всплеск. Но как долго он продержится на этом пике? В сборной, например, у него присутствовал технический брак. Комбаров – тоже молодец, но как он будет выглядеть весной? Как продержать этот эмоциональный фон до конца? Если сохранят его, то могут и выиграть чемпионат. (Виталий АЙРАПЕТОВ)