17:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Геннадий Орлов: "Вы уверены, что с таким футболом "Спартак" продолжит всех побеждать"?

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Известный телекомментатор Геннадий Орлов не уверен, что с такой игрой "Спартак" может сохранить лидерство до конца сезона. Он добавил, что пока успешно выступать красно-белым помогает вдохновение.

 
Ивелин ПОПОВ, Квинси ПРОМЕС и Артем ДЗЮБА.Геннадий Орлов: "У "Зенита" игра поставлена лучше, чем у "Спартака"

– Пятиочковое отставание "Зенита" от "Спартака" – это ничто?

– Пять очков есть пять очков. Но посмотрим, что будет дальше. Все-таки "Спартак" играет на вдохновении, поставленной игры у красно-белых я не вижу. Кто-то может утверждать, что с таким футболом подопечные Карреры обязательно продолжат всех побеждать? Да нет. У них первая весенняя встреча против "Краснодара". Поживем - увидим. При этом первое место "Спартака" всколыхнуло болельщиков по всей стране. Для нашего футбола это очень хорошо.

– То есть, по-вашему, лидерство красно-белых больше связано с настроем и куражом, нежели с качеством футбола?

– Да, пока это вдохновение. Новый тренер. Глушаков, Комбаров. Какие Глушаков забил два решающих гола! У него это первый такой отрезок в карьере, он переживает эмоциональный всплеск. Но как долго он продержится на этом пике? В сборной, например, у него присутствовал технический брак. Комбаров – тоже молодец, но как он будет выглядеть весной? Как продержать этот эмоциональный фон до конца? Если сохранят его, то могут и выиграть чемпионат. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Orengrad

А этот Гена-Питерский - он вообще, в принципе, в состоянии увидеть что то у Зенита - ну кроме "мастерства", "воли к победе", "мужества" - я имею в виду - симуляции, подлые приемчики, благосклонность судей??? или подобные прозрения ему в глаза светят только если о других командах говорит?

18:35

zega

shpasic.................в России, чтобы стать чемпионами, можно не иметь поставленной игры.))))))))))))))))))))))))))))) Главное, чтобы судьи "свои" были, как у Зенита - проверено опытным путем.

18:28

garihaus

старый маразматик иди зениту своему паршивому советы давай.

18:19

crazysun78

ну да, ну да! лидерство спартака связано лишь с вдохновением... зато зенита - с пробитыми пеналями...

18:05

Странник-777

Орлов - это не нуль. Это - минус 10. Его комментарии - дискредитация профессии.

18:04

stuart_parsley

А уж если послушать какую ересь несут Смолов и Шалимов,есть подозрения,что Краснодар получит от Спартака по полной!

18:03

shpasic

в России, чтобы стать чемпионами, можно не иметь поставленной игры.

18:03

nikval100

Надо просто объяснить Геннадию, что есть его мнение как болельщика, а есть статистика, исходя из которой, почти по всем составляющим игры, Спартак в лидерах чемпионата.

18:01

stuart_parsley

Вот именно,Спартаку и не надо никакой игры показывать,если Зенит,ЦСКА и Краснодар и пр.продолжать играть не понятно во что

18:01

Exsorsist

Да уж, если у зенита игра "чемпионская", то Орлову точно пора в музей вместе с Плаческу.)))))

17:43

echo2011

Если будут очки,то будет и другой футбол.Всё взаимосвязано. К тому же не скажешь,что у конкурентов "Спартака" какая-то особо хорошая игра.

17:42

Obl2007

Ага Судя по комментам Орлова именно зенит показывает чемпионскую игру ОБХОХОЧЕШЬСЯ

17:41

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Материалы других СМИ