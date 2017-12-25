Геннадий Орлов: "Представляю, что будет в Москве, если Смолов уйдет в "Зенит"

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что "Зенит" может зимой подписать нападающего "Краснодара" Федора Смолова. По мнению Орлова, этот трансфер пойдет на пользу сборной России, поскольку два ее ведущих форварда - Федор Смолов и Александр Кокорин - будут играть в одном клубе. Ранее сообщалось об интересе к Смолову со стороны "Вест Хэма" и "Реала".

- "Вест Хэм" готов заплатить хорошие деньги за Смолова, но нужно ли это Федору? - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит". - У него другие амбиции. Думаю, "Зенит" может побороться за него. Сборная России летом играет на чемпионате мира. Если в "Зените" будет связка Кокорин - Смолов, они сыграют восемь матчей, это пойдет на пользу команде Черчесова. Представляю, что будет твориться в Москве, если Смолов уйдет в "Зенит".

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