Геннадий Орлов: "Представляю, что будет в Москве, если Смолов уйдет в "Зенит"

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что "Зенит" может зимой подписать нападающего "Краснодара" Федора Смолова. По мнению Орлова, этот трансфер пойдет на пользу сборной России, поскольку два ее ведущих форварда - Федор Смолов и Александр Кокорин - будут играть в одном клубе. Ранее сообщалось об интересе к Смолову со стороны "Вест Хэма" и "Реала".
- "Вест Хэм" готов заплатить хорошие деньги за Смолова, но нужно ли это Федору? - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит". - У него другие амбиции. Думаю, "Зенит" может побороться за него. Сборная России летом играет на чемпионате мира. Если в "Зените" будет связка Кокорин - Смолов, они сыграют восемь матчей, это пойдет на пользу команде Черчесова. Представляю, что будет твориться в Москве, если Смолов уйдет в "Зенит".
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ДжЫмкО
ну в году 200стопиццотлохматом они играли вместе в дубле Динамо) и таки выигрывали молодежный чемпионат)
20:45 25 декабря
Очень плохой мальчик
Как же Гена все таки надоел...
20:18 25 декабря
-философ-
Уже одна связка выстрелила( Кокорин+Дзюба), ждём другую связку))))))))))))
20:06 25 декабря
nailsh78
футбол в России вообще никому не нужен если что
20:02 25 декабря
SpaMan
ГСО совсем из ума выжил, видели мы эту связку. При космонавте и усатый пытался. Басня Крылова, а не связка
19:56 25 декабря
SpaMan
Давайте, подписывайте. Высадите Кокорина на лавку, бакланам не привыкать гробить паспортистов.
19:55 25 декабря
shpasic
представляю, что будет в Москве, когда к ним Дзюба вернётся.
19:38 25 декабря
serzheo
У московитых глаз дергаться начнет.
19:36 25 декабря
совва
Вот если Орлов перестанет комментировать, в Москве будет карнавал, как в Рио.
19:32 25 декабря
Ехреrt
Почему 8 матчей?
19:31 25 декабря
rusfed 2.0
Какой-то комплекс неполноценности у бакланов. Спят и видят, чтоб у масквабадцев корова сдохла
19:28 25 декабря
kaduly
Все хотят играть в Зените
19:27 25 декабря
Andrey6201
Гена или всегда во время вью пьяный, или берет уроки у Жириновского
19:23 25 декабря
Гетеродин
Ничего особенного, там и так постоянно адок творится.
19:23 25 декабря
dnk
Я тоже представляю, что будет твориться! НИЧЕГО!!!
19:21 25 декабря