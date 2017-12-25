19:13 25 декабря | Футбол — РФПЛ

Геннадий Орлов: "Представляю, что будет в Москве, если Смолов уйдет в "Зенит"

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Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что "Зенит" может зимой подписать нападающего "Краснодара" Федора Смолова. По мнению Орлова, этот трансфер пойдет на пользу сборной России, поскольку два ее ведущих форварда - Федор Смолов и Александр Кокорин - будут играть в одном клубе. Ранее сообщалось об интересе к Смолову со стороны "Вест Хэма" и "Реала".

- "Вест Хэм" готов заплатить хорошие деньги за Смолова, но нужно ли это Федору? - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит". - У него другие амбиции. Думаю, "Зенит" может побороться за него. Сборная России летом играет на чемпионате мира. Если в "Зените" будет связка Кокорин - Смолов, они сыграют восемь матчей, это пойдет на пользу команде Черчесова. Представляю, что будет твориться в Москве, если Смолов уйдет в "Зенит".

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КОММЕНТАРИИ (15)
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ДжЫмкО

ну в году 200стопиццотлохматом они играли вместе в дубле Динамо) и таки выигрывали молодежный чемпионат)

20:45 25 декабря

Очень плохой мальчик

Как же Гена все таки надоел...

20:18 25 декабря

-философ-

Уже одна связка выстрелила( Кокорин+Дзюба), ждём другую связку))))))))))))

20:06 25 декабря

nailsh78

футбол в России вообще никому не нужен если что

20:02 25 декабря

SpaMan

ГСО совсем из ума выжил, видели мы эту связку. При космонавте и усатый пытался. Басня Крылова, а не связка

19:56 25 декабря

SpaMan

Давайте, подписывайте. Высадите Кокорина на лавку, бакланам не привыкать гробить паспортистов.

19:55 25 декабря

shpasic

представляю, что будет в Москве, когда к ним Дзюба вернётся.

19:38 25 декабря

serzheo

У московитых глаз дергаться начнет.

19:36 25 декабря

совва

Вот если Орлов перестанет комментировать, в Москве будет карнавал, как в Рио.

19:32 25 декабря

Ехреrt

Почему 8 матчей?

19:31 25 декабря

rusfed 2.0

Какой-то комплекс неполноценности у бакланов. Спят и видят, чтоб у масквабадцев корова сдохла

19:28 25 декабря

kaduly

Все хотят играть в Зените

19:27 25 декабря

Andrey6201

Гена или всегда во время вью пьяный, или берет уроки у Жириновского

19:23 25 декабря

Гетеродин

Ничего особенного, там и так постоянно адок творится.

19:23 25 декабря

dnk

Я тоже представляю, что будет твориться! НИЧЕГО!!!

19:21 25 декабря