Геннадий Костылев: "Если у Дзагоева повторная травма, то виноват тренер сборной"

Бывший главный тренер ЦСКА Геннадий Костылев прокомментировал ситуацию с травмой полузащитника армейцев Алана Дзагоева. Вчера генеральный директор москвичей Роман Бабаев заявил, что клубные врачи рекомендовали хавбеку сборной России не выходить на поле в контрольном матче с Бельгией (3:3). Однако Дзагоев вышел в стартовом составе и получил травму уже на 17-й минуте.

– Я считаю, что это просто безобразие. Один врач не рекомендует играть, другой разрешает. Значит, кто-то из них некомпетентный? Кто-то решил: авось, проскочит? На таком уровне этого просто не должно быть.

Вышел – получил травму. Как так, если врачи ЦСКА рекомендовали не играть?

Если он получил рецидив травмы, то, значит, виноват тренер сборной! Ведь тренер ЦСКА рекомендовал не играть!

Какие могут быть вопросы к самому Алану? Спортсмен всегда хочет играть в футбол. Это похвальное желание. Он вышел, почувствовал, что все более-менее нормально. А если он получил рецидив, выбыл на три-четыре недели. Если, как я уже сказал, это повторная травма – это нонсенс! (Виталий АЙРАПЕТОВ)