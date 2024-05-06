ЦСКА — «Рубин»: казанцы вышли вперед

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«Рубин» вышел вперед в выездном матче с ЦСКА в 27-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 42-й минуте забил Илья Рожков.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.