Баранник: «Черчесов в «Локомотиве»? Это вполне возможно»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник оценил возможное назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера железнодорожников.

«В любой из команд может произойти смена тренера, за исключением, наверное, «Зенита». Это вполне возможно. Будет это Черчесов или кто-то другой. Все варианты открыты», — цитирует Баранника «Спорт День за Днем».

На данный момент «Локомотив» возглавляет Михаил Галактионов. В нынешнем сезоне красно-зеленые занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко в 26 матчах.

Действующий контракт 39-летнего специалиста с московской командой рассчитан до 30 июня 2024 года.