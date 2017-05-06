Генеральный директор "Томи": "Матч со "Спартаком" станет настоящим праздником"

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев поделился ожиданиями от матча 27-го тура чемпионата России со "Спартаком". По его словам, молодые игроки получат шанс зарекомендовать себя перед большим скоплением зрителей.

– В субботу вам играть со "Спартаком". Что ждете от матча?

– В случае победы красно-белые будут в полушаге от чемпионства. Соперник нас ждет серьезный, будем стараться показать все свое умение. Для ребят этот матч станет настоящим праздником – больше 40 тысяч зрителей, отличная атмосфера. У футболистов есть шанс зарекомендовать себя, показать все, на что они способны.

– Сколько болельщиков из Томска планируют посетить игру в Москве?

– Порядка 100 человек будет.

– "Спартак" обращался к вам с просьбой отдать им гостевую квоту?

– Не вижу смысла лишать болельщика похода на стадион. Пусть свободные места заполнят спартаковские поклонники. В конце концов, футбол создан для зрителей. (Сергей АСТАХОВ)

Матч "Спартак" – "Томь" пройдет сегодня, 6 мая, начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.