Гендиректор "Уфы" выразил поддержку главному тренеру команды

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сказал, что руководство клуба доверяет главному тренеру команды Сергею Томарову. Уфимцы в последних четырех матчах чемпионата России потерпели четыре поражения. Также они завершили выступление в Лиге Европы на стадии 4-го отборочного раунда, по сумме двух матчей уступив "Рейнджерс" (0:1 – на выезде, 1:1 – дома).

– В таком выступлении есть совокупность некоторых моментов, в которые мы попали, – цитирует "РИА Новости" Газизова. – И это включает выступление в Лиге Европы. Мы будем делать выводы. Хорошо, что сейчас пауза в чемпионате, она будет нам очень на пользу. Хотелось бы лучший результат, но сегодня на что мы достойны, мы там и находимся. Но ничего критичного нет. Я уверен, что мы сделаем выводы, и команда будет показывать хороший футбол.

Повторюсь, очень хорошо, что сейчас двухнедельный перерыв на игры сборных, для нас это как глоток свежего воздуха. Мы двигаемся вместе с нашим тренером, команда должна выйти из этого состояния вместе с Томаровым. Просто сыграть 12 игр за 33 дня для нас это очень много. Я не вижу больших тренерских ошибок.

После шести туров "Уфа" набрала 4 очка, команда занимает 14-е место в турнирной таблице премьер-лиги. В 7-м туре подопечные Томарова дома сыграют с ЦСКА.