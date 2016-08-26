10:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Галатасарай" может заплатить за Диарра "Локомотиву" 5 миллионов евро

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"Галатасарай" договорился о снижении штрафа полузащитника "Марселя" Лассана Диарра, который тот должен выплатить "Локомотиву" по решению суда. Как сообщает Fanatik, московский клуб согласился снизить сумму штрафа с 10 миллионов до 5 миллионов евро. При этом "Галатасарай" намерен выплатить эту сумму за игрока в рассрочку за три года – такой контракт будет предложен французу. "Локомотив" же хочет получить все деньги сразу. Этот вопрос клубы рассчитывают уладить в течение ближайших дней. Причем "Марсель" согласен отпустить Диарра бесплатно.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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crazysun78

предлагаю обменять босфор на локомотив!!!... )))

12:50

Serjinio

Это какой же нормальный руководитель на такое пойдёт? Да тут даже из принципа нужно идти до конца и не отступать от своих позиций.. Столько бабла потратили чтобы добиться правды, а ту раз... и отпустить за полцены... Пусть Диарра научится за свои поступки отвечать....

10:18

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