"Галатасарай" может заплатить за Диарра "Локомотиву" 5 миллионов евро

"Галатасарай" договорился о снижении штрафа полузащитника "Марселя" Лассана Диарра, который тот должен выплатить "Локомотиву" по решению суда. Как сообщает Fanatik, московский клуб согласился снизить сумму штрафа с 10 миллионов до 5 миллионов евро. При этом "Галатасарай" намерен выплатить эту сумму за игрока в рассрочку за три года – такой контракт будет предложен французу. "Локомотив" же хочет получить все деньги сразу. Этот вопрос клубы рассчитывают уладить в течение ближайших дней. Причем "Марсель" согласен отпустить Диарра бесплатно.
crazysun78
предлагаю обменять босфор на локомотив!!!... )))
12:50
Serjinio
Это какой же нормальный руководитель на такое пойдёт? Да тут даже из принципа нужно идти до конца и не отступать от своих позиций.. Столько бабла потратили чтобы добиться правды, а ту раз... и отпустить за полцены... Пусть Диарра научится за свои поступки отвечать....
10:18