"Галатасарай" может заплатить за Диарра "Локомотиву" 5 миллионов евро

"Галатасарай" договорился о снижении штрафа полузащитника "Марселя" Лассана Диарра, который тот должен выплатить "Локомотиву" по решению суда. Как сообщает Fanatik, московский клуб согласился снизить сумму штрафа с 10 миллионов до 5 миллионов евро. При этом "Галатасарай" намерен выплатить эту сумму за игрока в рассрочку за три года – такой контракт будет предложен французу. "Локомотив" же хочет получить все деньги сразу. Этот вопрос клубы рассчитывают уладить в течение ближайших дней. Причем "Марсель" согласен отпустить Диарра бесплатно.