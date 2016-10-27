Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев во время открытой тренировки команды на запасном поле стадиона "Динамо" отметил, что основная арена клуба "Звезда" не соответствует уровню премьер-лиги. В скором времени на стадионе начнутся работы по его реконструкции.

– Загруженность "Звезды" и сегодня достаточно высока, ситуация ухудшится с началом хоть каких-то работ, – приводит пресс-служба "Амкара" слова Гаджиева. – В воскресенье мы играли на новом стадионе в Краснодаре. Скоро поедем на современные стадионы ЦСКА, "Спартака" и "Анжи". В сравнении с ними наша арена выглядит, как бы сказать, чтобы не обидеть… Убого все-таки. А если реконструкция стадиона начнется, запасное поле для подготовки, не для игр, конечно, нам необходимо.

По словам наставника пермяков, искусственный газон "Динамо" уступает по качеству основному полю "Звезды", однако для тренировочных, восстановительных занятий он вполне подходит. "Мы играли на таких полях, например, год назад в Мордовии. Приблизительно такого же уровня там был главный газон стадиона, а не тренировочный, – отметил Гаджиев.