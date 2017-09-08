Гаджи Гаджиев: "Ни ЦСКА, ни "Зенит" не создали у ворот "Амкара" много моментов"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после поражения в домашнем матче 9-го тура чемпионата России от ЦСКА (0:1) отметил, что в играх против армейцев сложно создать много моментов.

– ЦСКА уверенно контролировал мяч, – приводит официальный сайт "Амкара" слова Гаджиева. – За весь первый тайм реального шанса забить у них не было, во втором тайме ошибка в центральной зоне привела к моменту, который они реализовали. Потом у нас был примерно такой же момент, но к сожалению, не забили. Могли мы сыграть лучше? То, что могли не сделать эту ошибку – да. Могли сыграть лучше и в атаке – как в первом тайме, когда допускали ошибки в простых ситуациях, и потом. Можно отметь позитивные действия в контратаках, но мастерства не хватало. Чтобы таких атак было больше, надо давать сопернику меньше шансов для розыгрыша мяча. Надо чуть повыше встречать, но они за счет паса сажали нас в оборону. Они переигрывали нас.

Правда, во втором тайме после гола, может быть, ЦСКА стал менее агрессивен, возможно, мы стали играть быстрее. И отнимали мяч чаще в середине поля и на половине поля соперников. Но, играя против ЦСКА, сложно создать много моментов.

Такая же игра была с "Зенитом": один шанс у них – и все. А у нас тоже были шансы, но не забили. Это – критерий мастерства. Нам надо добавлять в атаке. Возможно, будут какие-то изменения в составе. Если прибывшие игроки вольются в коллектив, у нас будет усиление в атаке. А в обороне мы только одну игру сыграли некачественно – с "Динамо" (0:3), а другие соперники у наших ворот много моментов не создали. Ни ЦСКА, ни "Зенит" (0:1).