Гаджи Гаджиев: "Нельзя сказать, что без Халка "Зенит" стал сильнее или слабее"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев доволен началом сезона, но не встречей 5-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (0:3). По словам наставника, команда была ослаблена потерей основополагающих игроков.

– Действительно, начало сезона удалось. В целом старт чемпионата получился для нас успешным, – цитируют Гаджиева "Известия". – Но в матче с "Зенитом" в Санкт-Петербурге мы сыграли ниже своих возможностей и выступили крайне неудачно. При этом важно отметить, что "Зенит" действовал очень сильно и был хорош. Они играли очень ответственно и показали, пожалуй, лучшую игру с начала чемпионата. И это логично. Все-таки у них новый тренер – Мирча Луческу, и команда постепенно адаптируется к его требованиям.

– Этот "Зенит" совершенно не похож на тот, с которым вы играли в прошлом сезоне? С каким "Зенитом" играть сложнее? С Халком или без него?

– Важно понимать, что "Зенит" постепенно перестраивается. Нельзя сказать, что без Халка петербуржцы стали сильнее или слабее. Когда в их команде играл Халк, мы сыграли в Санкт-Петербурге вничью – 1:1, потом в кубковом матче проиграли только по пенальти. При этом ни в чем не уступали питерцам. А в прошедшем матче Халка не было, а нас полностью переиграли. "Зенит" просто нас разгромил и создал больше опасных моментов, чем четыре предыдущие команды вместе взятые. Но важно сказать, что у нас в составе не было нескольких основополагающих футболистов, в частности, Януша Гола. Вот и судите сами, какой "Зенит" сильнее – с Халком или без него.