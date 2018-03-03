Гаджи Гаджиев: "Если бы не закрыли долги перед игроками, мне было бы не с руки уходить"

Бывший главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол" рассказал, что ушел из клуба лишь после получения гарантии о выплате зарплаты игрокам. Ранее стало известно, что специалист отправился на игру с "Зенитом" вместе с командой.

– Статуса нет никакого, – сказал Гаджиев. – Просто договорились. Конечно приехал на игру, у нас хорошие отношения с командой. Может быть, еще на одну-две игры прилечу. Команду готовили на протяжении этих циклов помощники, так что все спланировано давно.

Да, это было мое решение уйти из "Амкара". Решение – не резкое. Весь цикл вели помощники, Каряка и Евсеев. Я составлял план, но все занятия вели они. Конечно, если бы прошли в Кубке дальше, был бы смысл остаться. Но решение не спонтанное, не эмоциональное. Конечно, сделали ошибку, решив играть в таких условиях. Играя против "Зенита" – нам было бы выгодно, а так – не лучшее решение.

Если бы не закрыли долги перед игроками, мне было бы не с руки уходить. Понимаете, долги есть, главный тренер уходит... Но получили гарантию от губернатора, что команда доиграет.