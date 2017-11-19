"Футбольная столица переехала в Питер". Баннер "Зенита" в честь 10-летия чемпионства

Болельщики "Зенита" на матче 17-го тура чемпионата России против "Тосно" вывесили баннер, посвященный десятилетию первого российского чемпионства. На нем изображена первая полоса клубной газеты "Наш "Зенит" с надписью "Футбольная столица переехала в Питер".
Примечательно, что баннер был развернут на 14-й минуте. Именно на 14-й минуте в игре 30-го тура против "Сатурна" Радек Ширл забил единственный мяч, который и принес "Зениту" чемпионский титул.
Напомним, что перед игрой на стадионе "Санкт-Петербург" состоялась церемония чествования чемпионского состава - игру посетило большинство футболистов команды-2007.
14 - #Чемпионы10ЛетСпустя pic.twitter.com/OsFrG4R5qi– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 19 ноября 2017 г.
Блестящий чемпионский перфоманс виража - ровно на 14-й минуте, когда Ширл забил в Раменском. pic.twitter.com/cw97POXRhU– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 19 ноября 2017 г.
marksan
Какой дебилизм! Где бы Вы были, без помощи "народной" компании? И денег на стадион, половина которых украдена?
20:04