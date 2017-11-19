"Футбольная столица переехала в Питер". Баннер "Зенита" в честь 10-летия чемпионства

Болельщики "Зенита" на матче 17-го тура чемпионата России против "Тосно" вывесили баннер, посвященный десятилетию первого российского чемпионства. На нем изображена первая полоса клубной газеты "Наш "Зенит" с надписью "Футбольная столица переехала в Питер".

Примечательно, что баннер был развернут на 14-й минуте. Именно на 14-й минуте в игре 30-го тура против "Сатурна" Радек Ширл забил единственный мяч, который и принес "Зениту" чемпионский титул.

Напомним, что перед игрой на стадионе "Санкт-Петербург" состоялась церемония чествования чемпионского состава - игру посетило большинство футболистов команды-2007.

Трансляция матча "Зенит" - "Тосно"