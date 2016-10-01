14:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Франк Веркаутерен: "У "Крыльев" ограничен выбор нападающих"

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Главный тренер "Крыльев Советов" Франк Веркаутерен в преддверии игры 9-го тура чемпионата России против "Анжи" отметил, что команда постарается выступить эффективнее в атаке в этой встрече. На счету самарцев в текущем сезоне лишь три забитых мяча.

– Игра в два нападающих – это не эксперимент, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Веркаутерен. – Эксперименты – это вопрос к ученым, а здесь же мы стараемся улучшить то, что требуется. В прошлом туре мы неплохо играли в защите, а также создавали моменты в атаке. Сегодня мы постараемся сыграть эффективнее в нападении. У нас нет новых форвардов, выбор у команды ограничен.

Трансляция матча "Крылья Советов" - Анжи"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 9-й тур

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