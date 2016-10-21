Франк Веркаутерен: "Положительным результатом может считаться только победа"

Главный тренер "Крыльев Советов" Франк Веркаутерен после домашнего матча 11-го тура чемпионата России против "Арсенала" (1:1), подчеркнул, что результат мог бы быть иным при игре в равных составах. Специалист также отметил, что после удаления Евгения Башкирова перед перерывом его команда никак не могла контролировать ход встречи.

– Обычно положительным результатом может считаться только победа, – сказал Веркаутерен в эфире канала "Наш футбол". – Очень жаль, что мы не смогли сохранить лидерство в счете до конца матча. При игре "10 на 11" нам сложно было действовать первым номером. Мы не могли контролировать ход встречи, но, тем не менее, у нас было несколько шансов. При этом мы не предоставили много возможностей сопернику. Если бы игра шла в равных составах, результат мог бы быть и таким, и другим. Благодарю игроков за проявленную самоотдачу.