Фото дня: Боярский в шарфе "Тосно"

Народный артист РСФСР, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский присутствует на стадионе "Петровский", где проходит матч 29-го тура чемпионата России "Тосно" - "Динамо".

Боярский болеет за "Тосно" в клубном шарфе.

Напомним, ранее актер и музыкант, раздосадованный игрой "Зенита", заявил "СЭ", что будет болеть за "Тосно". После этого клуб из Ленинградской области пригласил Боярского на предстоящую встречу.