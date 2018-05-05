Фото дня: Боярский в шарфе "Тосно"

Народный артист РСФСР, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский присутствует на стадионе "Петровский", где проходит матч 29-го тура чемпионата России "Тосно" - "Динамо".
Боярский болеет за "Тосно" в клубном шарфе.
Напомним, ранее актер и музыкант, раздосадованный игрой "Зенита", заявил "СЭ", что будет болеть за "Тосно". После этого клуб из Ленинградской области пригласил Боярского на предстоящую встречу.
🔥 Михаил Боярский на матче #ТосноДинамо pic.twitter.com/TEZo5z1NcS– СЭ Футбол (@football_se) 5 мая 2018 г.
Семь ветров
Глор, как и остальные "зенитовцы", одни за Спартак топят вслух, вторые мечутся за более успешными в данный момент, третьи прикидываются "настоящими" и плачут по Аршавиным и прочим Кержаковым, всё им нынче не так.))
14:46
Милославский48
Хаа! Ориентацию сменил!)))
14:43
Платошкин Андрей
У Тосно трофей пердив, а потом они пропадут в небытие, как команда никому не нужная. А Боярский лишь бы внимание к себе привлечь. Никакой он не болельщик Тосно.
14:42
neil80
Мой коммент удалили.
14:41
Serenky25
Михаил Сергеевич молодец. У Тосно в этом году трофей будет. У зенита нет.
14:37
karlikf1
А если завтра-послезавтра ФК Газпром начнёт побеждать и чего-то завоёвывать, титулы я имею в виду - сто пудов он назад переметнётся. Т.е. суть, внутренняя философия этих комедиантов понятна, надеюсь? ))))))
14:36
Коновал и бомжедав
Михаил Сергеевич - красава! А зашквар это топить за бомжей)
14:31
bvb1987
в след.сезоне если придет Семак опять за синит будет)
14:28
asid77
он стрелку не целовал
14:25
bvb1987
глорье))))))
14:20