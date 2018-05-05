13:59 | Футбол — РФПЛ

Фото дня: Боярский в шарфе "Тосно"

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Народный артист РСФСР, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский присутствует на стадионе "Петровский", где проходит матч 29-го тура чемпионата России "Тосно" - "Динамо".

Боярский болеет за "Тосно" в клубном шарфе.

Напомним, ранее актер и музыкант, раздосадованный игрой "Зенита", заявил "СЭ", что будет болеть за "Тосно". После этого клуб из Ленинградской области пригласил Боярского на предстоящую встречу.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (10)
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Семь ветров

Глор, как и остальные "зенитовцы", одни за Спартак топят вслух, вторые мечутся за более успешными в данный момент, третьи прикидываются "настоящими" и плачут по Аршавиным и прочим Кержаковым, всё им нынче не так.))

14:46

Милославский48

Хаа! Ориентацию сменил!)))

14:43

Платошкин Андрей

У Тосно трофей пердив, а потом они пропадут в небытие, как команда никому не нужная. А Боярский лишь бы внимание к себе привлечь. Никакой он не болельщик Тосно.

14:42

neil80

Мой коммент удалили.

14:41

Serenky25

Михаил Сергеевич молодец. У Тосно в этом году трофей будет. У зенита нет.

14:37

karlikf1

А если завтра-послезавтра ФК Газпром начнёт побеждать и чего-то завоёвывать, титулы я имею в виду - сто пудов он назад переметнётся. Т.е. суть, внутренняя философия этих комедиантов понятна, надеюсь? ))))))

14:36

Коновал и бомжедав

Михаил Сергеевич - красава! А зашквар это топить за бомжей)

14:31

bvb1987

в след.сезоне если придет Семак опять за синит будет)

14:28

asid77

он стрелку не целовал

14:25

bvb1987

глорье))))))

14:20

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