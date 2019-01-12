Физиотерапевт "Спартака" Дмитрий Миронов: "Игрокам привычнее находиться в команде. Восстановление травм ускоряется"

Физиотерапевт "Спартака" Дмитрий Миронов рассказал о том, какие курсы процедур проводят для травмированных футболистов московского клуба, сообщает пресс-служба красно-белых.

– Характер повреждения влияет на то, какой курс процедур проходит футболист?

– Конечно, в зависимости от вида травмы мы подбираем упражнения и физиотерапию. Но в целом набор у каждого игрока включает в себя физиотерапию, активацию мышц (задействуем каждую группу), тренажерку, плавание, специальные упражнения на песке для укрепления мыщц.

– Чем хороша работа в бассейне?

– Это расслабление. Футболист не получает лишней нагрузки – работает только под нагрузкой своего тела и силой сопротивления воды. Бассейн здорово помогает при реабилитации.

– Вообще, травмированные футболисты не всегда отправляются на сборы вместе с командой. В данном случае присутствие ребят в Дубае можно считать своего рода тимбилдингом?

– Да, потому что игрокам привычнее находиться в команде. И мне кажется, что сроки восстановления благодаря этому сокращаются! – цитирует Миронова пресс-служба "Спартака".

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