Физиотерапевт "Спартака" Дмитрий Миронов: "Игрокам привычнее находиться в команде. Восстановление травм ускоряется"

Физиотерапевт "Спартака" Дмитрий Миронов рассказал о том, какие курсы процедур проводят для травмированных футболистов московского клуба, сообщает пресс-служба красно-белых.
– Характер повреждения влияет на то, какой курс процедур проходит футболист?
– Конечно, в зависимости от вида травмы мы подбираем упражнения и физиотерапию. Но в целом набор у каждого игрока включает в себя физиотерапию, активацию мышц (задействуем каждую группу), тренажерку, плавание, специальные упражнения на песке для укрепления мыщц.
– Чем хороша работа в бассейне?
– Это расслабление. Футболист не получает лишней нагрузки – работает только под нагрузкой своего тела и силой сопротивления воды. Бассейн здорово помогает при реабилитации.
– Вообще, травмированные футболисты не всегда отправляются на сборы вместе с командой. В данном случае присутствие ребят в Дубае можно считать своего рода тимбилдингом?
– Да, потому что игрокам привычнее находиться в команде. И мне кажется, что сроки восстановления благодаря этому сокращаются! – цитирует Миронова пресс-служба "Спартака".
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Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2019-01-12-bokketti_yeshchenko_zhigo_fernando_kogda_zhdat_ikh_na_pole/