Фернанду: "Халк и Оскар в Китай пока не звали"

Полузащитник "Спартака" Фернанду в преддверии товарищеского матча с китайским "Шанхаем Шанган" отметил, что для его команды сейчас важно войти в игровой ритм и получить практику. Хавбек также добавил, что еще не думал о карьере в китайской лиге.

– Какие ожидания от встречи с "Шанхаем"? Как остановить Халка?

– Все в "Спартаке" понимают, какой это высококвалифицированный игрок. Между прочим, у него будет серьезная поддержка от других футболистов "Шанхая". Сейчас нам важно не противостоять конкретно Халку, не выключить из игры его одно. А войти в игровой ритм, получить практику, которой у нас так давно не было, и начать вкатываться в сезон. Для этого случая "Шанхай" – прекрасный соперник.

– Халк и Оскар не звали вас в Китай?

– Пока нет! (эти слова Фернандо говорит по-русски и смеется – Прим. ред.) Сейчас мой приоритет – "Спартак", а о карьере в китайской лиге я еще не думал. (Александр МУЙЖНЕК)

Напомним, что товарищеский матч "Спартак" – "Шанхай Шанган" пройдет 18 января в Дубае. Начало – 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.