Фернанду: "Фото Адриану с пивом? В отпуске можем позволить себе все, что захотим"

Полузащитник "Спартака" Фернанду в интервью "СЭ" заявил, что футболист сам себе может выбрать досуг во время отпуска, и не стоит заострять на этом внимание. Также бразилец отметить, что во время перерыва не набрал лишнего веса.

– Адриану выкладывал фото с пивом и не видит в этом ничего страшного. Вы позволяли себе нарушить режим?

– По-моему, никого не касается, что футболисты делают в отпуске. Там мы можем позволить себе все, что захотим. Кто и сколько пива пьет – личное дело каждого. Да пусть хоть несколько ящиков! Заострять внимание на этой теме в любом случае не стоит. Значение имеет одно: в каком состоянии ты приехал на сбор и выходишь на матчи.

– Ваш обмен веществ позволяет питаться без ограничений, как Промес?

– Мы можем набрать какой-то лишний в отпуске. Но во время сезона наши врачи, да и все игроки, строго за этим следят. Кому-то диета дается легче, некоторым – тяжелее, но никто не выходит из-под контроля. Все игроки понимают: любой выход за пределы нормы скажется на нас негативно. Вопрос питания – часть нашей работы, а значит, к нему надо подходить профессионально.

– Сколько лишних килограммов привезли из отпуска?

– Вернулся с тем же весом, с которым уехал. Сейчас это для меня не проблема, все четко.

– Сладкое в "Спартаке" запрещено. И все же Южная Америка – родина какао. Какой шоколад предпочитаете?

– Повторюсь, у наших диетологов есть определенные предписания по еде. И все игроки подчиняются им. Но раз вы спрашиваете – я предпочитаю сорта послаще.

– Вы ведь играли в "Шахтере". Борщ вам больше нравится российский или украинский?

– На Украине борщ я никогда не ел. А вот в Москве пробовал, и мне очень понравилось! (Александр МУЙЖНЕК)

"Это большая потеря для "Спартака". Фернанду – о травме Джикии, диете и Аленичеве