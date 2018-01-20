Фернанду: "Фото Адриану с пивом? В отпуске можем позволить себе все, что захотим"

Полузащитник "Спартака" Фернанду в интервью "СЭ" заявил, что футболист сам себе может выбрать досуг во время отпуска, и не стоит заострять на этом внимание. Также бразилец отметить, что во время перерыва не набрал лишнего веса.
– Адриану выкладывал фото с пивом и не видит в этом ничего страшного. Вы позволяли себе нарушить режим?
– По-моему, никого не касается, что футболисты делают в отпуске. Там мы можем позволить себе все, что захотим. Кто и сколько пива пьет – личное дело каждого. Да пусть хоть несколько ящиков! Заострять внимание на этой теме в любом случае не стоит. Значение имеет одно: в каком состоянии ты приехал на сбор и выходишь на матчи.
– Ваш обмен веществ позволяет питаться без ограничений, как Промес?
– Мы можем набрать какой-то лишний в отпуске. Но во время сезона наши врачи, да и все игроки, строго за этим следят. Кому-то диета дается легче, некоторым – тяжелее, но никто не выходит из-под контроля. Все игроки понимают: любой выход за пределы нормы скажется на нас негативно. Вопрос питания – часть нашей работы, а значит, к нему надо подходить профессионально.
– Сколько лишних килограммов привезли из отпуска?
– Вернулся с тем же весом, с которым уехал. Сейчас это для меня не проблема, все четко.
– Сладкое в "Спартаке" запрещено. И все же Южная Америка – родина какао. Какой шоколад предпочитаете?
– Повторюсь, у наших диетологов есть определенные предписания по еде. И все игроки подчиняются им. Но раз вы спрашиваете – я предпочитаю сорта послаще.
– Вы ведь играли в "Шахтере". Борщ вам больше нравится российский или украинский?
– На Украине борщ я никогда не ел. А вот в Москве пробовал, и мне очень понравилось! (Александр МУЙЖНЕК)
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hhh.14170
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
16:49
shpasic
даже 500 бутылок шампанского можно себе в отпуске позволить!))
12:47