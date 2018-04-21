Фернандеш может подписать новый контракт с "Локо" до июня

Агент полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша Паулу Барбоза сообщил, что переговоры о новом контракте между клубом и футболистом идут плодотворно.

– Идут плодотворные переговоры, – сказал агент футболиста Паулу Барбоза. – Со стороны Мануэла есть заинтересованность в продлении. И со стороны клуба также чувствуем эту заинтересованность.

По информации СЭ, контракт будет продлен, с большой долей вероятности, до июня по схеме 2+1.

32-летний игрок сборной Португалии перешел в "Локомотив" в июне 2014 года. В сезоне-2017/18 Фернандеш провел за "Локомотив" во всех турнирах 37 матчей и забил 14 голов. (Сергей ЕГОРОВ)