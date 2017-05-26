Федор Смолов: "Я не в шоке, что меня назвали лучшим"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в интервью "СЭ" отметил, что не удивился выбору футболистов в традиционном голосовании за лучшего игрока сезона. Форвард опередил Квинси Промеса из "Спартака" на 15 очков. Смолов стал лучшим бомбардиром и был назван лучшим игроком во второй раз подряд.

– "Спартак" стал чемпионом, в его составе выделялись Промес, Глушаков, Зобнин, Фернанду. Но коллеги-футболисты лучшим признали вас, и мы даже не приставляли к их головам пистолет, чтобы голосовали за Смолова. Как думаете, почему так получилось? Вы в шоке, что стали лучшим по версии игроков второй год подряд?

– А почему я должен быть в шоке?! Я выступаю за команду, которая вновь пробилась в еврокубки. К тому же второй сезон подряд стал лучшим бомбардиром страны. Нет, я точно не в шоке, мне это очень приятно. А то, что меня признали лучшим коллеги-футболисты, – приятно вдвойне, мне это только льстит. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Федора Смолова