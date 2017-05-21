Федор Смолов: "Сфоткай, типа лучший бомбардир второй год подряд"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов на своей странице в Инстаграм выложил фотографию после матча 30-го тура чемпионата России с "Томью" (5:1). В этой встрече форвард забил три гола, оформив хет-трик.

Напомним, что 28-летний россиянин стал лучшим бомбардиром завершившегося розыгрыша премьер-лиги. Нападающий забил 18 голов. Отметим, что в минувшем сезоне форвард также завоевал это звание, записав на свой счет 20 забитых мячей.

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