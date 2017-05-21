Федор Смолов: "Сфоткай, типа лучший бомбардир второй год подряд"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов на своей странице в Инстаграм выложил фотографию после матча 30-го тура чемпионата России с "Томью" (5:1). В этой встрече форвард забил три гола, оформив хет-трик.
Напомним, что 28-летний россиянин стал лучшим бомбардиром завершившегося розыгрыша премьер-лиги. Нападающий забил 18 голов. Отметим, что в минувшем сезоне форвард также завоевал это звание, записав на свой счет 20 забитых мячей.
Смолов повторил результат Веретенникова, Павлюченко и Веллитона
lavrentev01
Вали к немцам, Федя, у них ЛЧ) (боруссия д)
19:40
Maradona10
радует что бомбардир лучший наш а не легионер
19:39
rusfed 2.0
В Петербурге и Москве надо было феерить, Федор, а не в Томске. Лучший парень на деревне. Но все равно молодец, конечно. Лучше у нас нету
19:24
МачоМэн
не хеттрик а дубль вы чё хоть
18:58
баламошка
Бугага)) Федька - красава!
18:38