 Федор Смолов: "Сфоткай, типа лучший бомбардир второй год подряд". ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
18:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Федор Смолов: "Сфоткай, типа лучший бомбардир второй год подряд"

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Нападающий "Краснодара" Федор Смолов на своей странице в Инстаграм выложил фотографию после матча 30-го тура чемпионата России с "Томью" (5:1). В этой встрече форвард забил три гола, оформив хет-трик.

Напомним, что 28-летний россиянин стал лучшим бомбардиром завершившегося розыгрыша премьер-лиги. Нападающий забил 18 голов. Отметим, что в минувшем сезоне форвард также завоевал это звание, записав на свой счет 20 забитых мячей.

Смолов повторил результат Веретенникова, Павлюченко и Веллитона

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 30-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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lavrentev01

Вали к немцам, Федя, у них ЛЧ) (боруссия д)

19:40

Maradona10

радует что бомбардир лучший наш а не легионер

19:39

rusfed 2.0

В Петербурге и Москве надо было феерить, Федор, а не в Томске. Лучший парень на деревне. Но все равно молодец, конечно. Лучше у нас нету

19:24

МачоМэн

не хеттрик а дубль вы чё хоть

18:58

баламошка

Бугага)) Федька - красава!

18:38