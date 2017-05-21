 Смолов повторил результат Веретенникова, Павлюченко и Веллитона. ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
17:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Смолов повторил результат Веретенникова, Павлюченко и Веллитона

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Федор Смолов оформил дубль в ворота "Томи" и во втором сезоне подряд стал лучшим бомбардиром премьер-лиги. До Смолова, забившего в чемпионате-2016/17 17 голов в 22 матчах, отличиться больше всех в двух сезонах подряд получалось у Олега Веретенникова, Романа Павлюченко и Веллитона. (Кирилл БУРДАКОВ)

Футболисты, в двух сезонах кряду забивавшие 15 и более голов в двух сезонах подряд

Футболист

Клуб

Сезон

Матчи

Голы

Олег ВЕРЕТЕННИКОВ

Ротор

1997

34

22

 

 

  1998

30

22

Роман ПАВЛЮЧЕНКО

Спартак

2006

27

18

 

 

2007*

22

14

ВЕЛЛИТОН

Спартак

2009

28

21

 

 

2010

25

19

Федор СМОЛОВ

Краснодар

2015/16

29

20

 

 

2016/17

22

17

* Павлюченко поделил звание лучшего бомбардира с Романом Адамовым из "Москвы".

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 30-й тур
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