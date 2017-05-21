Смолов повторил результат Веретенникова, Павлюченко и Веллитона

Федор Смолов оформил дубль в ворота "Томи" и во втором сезоне подряд стал лучшим бомбардиром премьер-лиги. До Смолова, забившего в чемпионате-2016/17 17 голов в 22 матчах, отличиться больше всех в двух сезонах подряд получалось у Олега Веретенникова, Романа Павлюченко и Веллитона. (Кирилл БУРДАКОВ)

Футболисты, в двух сезонах кряду забивавшие 15 и более голов в двух сезонах подряд

Футболист Клуб Сезон Матчи Голы Олег ВЕРЕТЕННИКОВ Ротор 1997 34 22 1998 30 22 Роман ПАВЛЮЧЕНКО Спартак 2006 27 18 2007* 22 14 ВЕЛЛИТОН Спартак 2009 28 21 2010 25 19 Федор СМОЛОВ Краснодар 2015/16 29 20 2016/17 22 17

* Павлюченко поделил звание лучшего бомбардира с Романом Адамовым из "Москвы".