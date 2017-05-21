Смолов повторил результат Веретенникова, Павлюченко и Веллитона

Федор Смолов оформил дубль в ворота "Томи" и во втором сезоне подряд стал лучшим бомбардиром премьер-лиги. До Смолова, забившего в чемпионате-2016/17 17 голов в 22 матчах, отличиться больше всех в двух сезонах подряд получалось у Олега Веретенникова, Романа Павлюченко и Веллитона. (Кирилл БУРДАКОВ)
Футболисты, в двух сезонах кряду забивавшие 15 и более голов в двух сезонах подряд
|
Футболист
|
Клуб
|
Сезон
|
Матчи
|
Голы
|
Олег ВЕРЕТЕННИКОВ
|
Ротор
|
1997
|
34
|
22
|
|
|
1998
|
30
|
22
|
Роман ПАВЛЮЧЕНКО
|
Спартак
|
2006
|
27
|
18
|
|
|
2007*
|
22
|
14
|
ВЕЛЛИТОН
|
Спартак
|
2009
|
28
|
21
|
|
|
2010
|
25
|
19
|
Федор СМОЛОВ
|
Краснодар
|
2015/16
|
29
|
20
|
|
|
2016/17
|
22
|
17
* Павлюченко поделил звание лучшего бомбардира с Романом Адамовым из "Москвы".