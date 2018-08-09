12:58 | Футбол — РПЛ

Федор Смолов: "Не терпится начать играть за новый клуб"


Нападающий сборной России  Федор Смолов выразил радость по поводу перехода в "Локомотив". По информации "СЭ", за форварда железнодорожники заплатили "Краснодару" 9 миллионов евро, а сам он подписал контракт на четыре года с зарплатой 3 миллиона евро в год.

– Я очень горжусь тем, что присоединился к такому великому клубу, как "Локомотив", – приводит официальный Твиттер железнодорожников слова Смолова. – Очень рад оказаться здесь. Не могу дождаться, когда начну играть за свой новый клуб. Это будет сложный сезон. Но я надеюсь, что мы сможем повторить успех предыдущего.

Дополнительная информация

https://twitter.com/fclokomotiv_eng/status/1027490617293787136

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