Федор Смолов: "Не терпится начать играть за новый клуб"

Нападающий сборной России Федор Смолов выразил радость по поводу перехода в "Локомотив". По информации "СЭ", за форварда железнодорожники заплатили "Краснодару" 9 миллионов евро, а сам он подписал контракт на четыре года с зарплатой 3 миллиона евро в год.

– Я очень горжусь тем, что присоединился к такому великому клубу, как "Локомотив", – приводит официальный Твиттер железнодорожников слова Смолова. – Очень рад оказаться здесь. Не могу дождаться, когда начну играть за свой новый клуб. Это будет сложный сезон. Но я надеюсь, что мы сможем повторить успех предыдущего.