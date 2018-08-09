Федор Смолов: "Моя зарплата в "Локо" чуть меньше, чем в "Краснодаре". Но ради Лиги чемпионов можно потерпеть"

Эксклюзивное интервью звездного новичка чемпионов России Федора Смолова

– В чем была ваша главная мотивация при переходе? И поставлена ли точка в мечтах о европейском клубе?

– Конечно, возможность выступить в Лиге чемпионов, главном клубном турнире, в котором хочет сыграть любой футболист. Не буду скрывать, что возвращение в Москву также имело свою роль.

Ну а мечта должна оставаться мечтой, к достижению которой нужно стремиться, я не сдаюсь. К сожалению, "Краснодар" по понятным причинам не получил предложения с Запада, которое устроило бы клуб.

Для европейцев в моем контракте стоит достаточно привлекательная цена. Однако сейчас об этом не думаю и полностью сконцентрирован на успешных выступлениях за свою новую команду.

– Переход в "Локо" для вас – возможность ответить критикам после ЧМ-2018?

– В первую очередь, должен ответить себе и своим близким. Чемпионат мира мне не удался, и нет никого, кто переживал бы это больше меня самого.

– Правда ли, что ваша зарплата в Москве ниже, чем в Краснодаре?

– Фиксированная может и чуть меньше, но ради Лиги чемпионов можно потерпеть.

– Вы ведь отказались от бонуса в 10 процентов от суммы трансфера, чтобы сделка состоялась?

– У меня не оставалось выбора – это было требование "Краснодара".

– Обиделись?

– Нет, что вы, не в одних же деньгах дело. Было и много хорошего. Я провел там три отличных года карьеры, встретил множество интересных людей. Я всем им благодарен. И президенту клуба, и всем менеджерам, ребятам, тренерам, с которыми работал. Я старался, они мне помогали достичь того, что получилось.

– А почему вы обратились к болельщикам красно-зеленых на английском?

– После подписания договора с железнодорожниками началась обычная для таких случаев медиаактивность, конечно, общался по-русски. Это была специальная просьба англоязычного твиттера "Локомотива", этот аккаунт просто дал это чуть раньше. (Вячеслав КОРОТКИН)