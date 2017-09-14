Федор Кудряшов: "Не было причин переходить в "Рубин", кроме Бердыева"

Защитник "Рубина" Федор Кудряшов, в минувшем сезоне выступавший за "Ростов", в интервью "Реальному времени" сообщил, что адаптация в новой команде прошла успешно. Футболист предположил, что это связано с переходом в состав казанцев бывших одноклубников.

– Как вам в "Рубине"? В Казани вообще? Прошло достаточно времени после вашего перехода, – вопрос Кудряшову.

– Все хорошо. Город очень красивый и в быту устраивает. Семья переехала, дочка в школу пошла, а сын сейчас в садик ходить будет. В "Рубине" тоже помогли решить мелкие нюансы. Что касается команды, здесь адаптация тоже прошла достаточно успешно и быстро. Наверное, мне помогло то, что со мной в Казань перешли бывшие одноклубники – Владимир Гранат, Сослан Джанаев, Сердар Азмун и тот же Сесар Навас.

– Вы не раз подчеркивали, что перешли в "Рубин" вслед за тренером. Других причин не было?

– Честно – нет. Только Курбан Бекиевич, и все.

– Чем отличается "Рубин" от "Ростова" глобально? Инфраструктура, база, игра, состав, атмосфера?

– Игру вообще не стоит сравнивать, она в каждой команде уникальна. В целом, мне кажется, в Казани футбол любят меньше, чем в Ростове. Понятно, что вместительность нашего стадиона куда больше, чем в "Ростове". Я больше про атмосферу. Там город буквально живет футболом. Наверное, это связано с тем, что здесь есть "Ак Барс", УНИКС, хоккей с мячом, волейбол. Внимание болельщицкое рассеивается.