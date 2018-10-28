22:13 | Футбол — РПЛ

Федор Чалов: "Замена в матче с "Краснодаром" не связана с травмой"

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Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал свою замену на 63-й минуте в матче 12-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:2). По его словам, у него нет проблем со здоровьем.

– Ваша замена на Яку Бийола ослабила игру ЦСКА?

– Это не ко мне вопрос.

– Она как-то связана со здоровьем? Никаких травм?

– Нет, все нормально.

"Краснодар" благодаря голам Ари и Виктора Классона в гостях обыграл ЦСКА (2:1) и с 22 очками поднялся на второе место. Армейцы с 19 баллами остались на пятом. (Константин Колмаков)

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 12-й тур
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