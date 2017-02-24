Федор Чалов: "Очень надеюсь продолжать регулярно играть в стартовом составе"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов признался, что зимние сборы ему дались проще, чем прошлогодние летние. Также 18-летний россиянин выразил надежду, что будет регулярно играть во второй части сезона.

- На зимних сборах было проще, чем летом, когда я работал с основным составом в межсезонье, - цитирует Bobsoccer Чалова. - Тем более в этот раз еще до отъезда в Кампоамор специально готовился к зимним сборам.

- Вы регулярно выступали в контрольных поединках, причем нередко выходили в стартовом составе.

- Очень надеюсь продолжить в том же духе. Мне трудно рассуждать о своих перспективах на попадание в стартовый состав в официальных матчах, подобные решения всегда за главным тренером. Буду стараться изо всех сил, в этом можно не сомневаться. Нужно много работать, прибавлять в некоторых компонентах.