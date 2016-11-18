Федор Чалов: "До последнего не верил, что попаду в стартовый состав ЦСКА"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов после победы над "Арсеналом" (1:0) в матче 14-го тура чемпионата России отметил, что не верил до последнего момента в свое попадание в стартовый состав. Чалов добавил, что Леонид Слуцкий поставил ему задачу не бояться.

– Поздравляем с победой и дебютом в основе. Какие ощущения?

– Только в конце недели понял, что буду играть в Туле. Честно говоря, до последнего момента не верил в то, что попаду в стартовый состав. Рассчитывал, что попаду в заявку, выйду на замену.

– Все помнят, когда дебютировал Базелюк, Слуцкий напутствовал его хорошим шлепком по спине. А что вам сказал главный тренер? Обошлось без рукоприкладства?

– Да, все ограничилось словами. Поставил задачу в первую очередь не бояться, играть в свой футбол.

– В первом тайме было несколько опасных эпизодов с вашим участием, в том числе было и падение в штрафной. Вы полагаете, что там был пенальти?

– Мне кажется, что пенальти там был. Даже два.

– Как команда в раздевалке восприняла эту долгожданную победу?

– Конечно, была некая скованность из-за того, что мы проигрывали, и эту ситуацию надо было переломить. Но мы оборвали эту неприятную серию, и теперь надеюсь, что все будет хорошо. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)