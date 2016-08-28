Фанаты "Рубина" жестко поговорили с игроками (18+)

Несколько игроков "Рубина" после гостевого матча 5-го тура против "Оренбурга" (1:1) подошли к гостевой трибуне и пообщались с болельщиками. В перепалке с фанатами, не стесняясь в выражениях, в основном участвовал полузащитник Магомед Оздоев. Хавбек ответил на претензии поклонников казанского клуба в том, что игроки "Рубина" не понимают, за какую команду они выступают. Отметим, что видео заканчивается аплодисментами в адрес Оздоева, который после игры выложил совместное с болельщиками фото.

Нам нужна ваша поддержка . Только вместе мы добьемся результата . Спасибо , что вы с нами !!#рубинфан Фото опубликовано Mohammad Ozdoev (@om.27) Авг 27 2016 в 10:27 PDT

– Мы за эмблему играем! Мы за вас играем! Если бы не хотели играть, не выходили, но не все получается. Каждый игрок выкладывается, хочет побеждать!

– Да вы "Амкар" не можете обыграть! (реплика одного из болельщиков)

– Когда "Рубин" был чемпионом, то я сам лично видел, как "Амкар" обыгрывал "Рубин" в Казани! Это ничего не значит! Конец чемпионата будет, тогда таблицу посмотрим, тогда давай сядем и обсудим все. А сейчас прошло пять туров, мы взяли три очка. Понимаешь, команда хочет, но когда не получается – это другое…

Я сюда пришел, думаешь, не выигрывать, а просто сидеть и получать деньги? Мне плевать на эти деньги, я ушел в минус, пришел сюда из "Локомотива", чтобы добиваться результата. Каждый, кто сюда приходит, хочет добиваться результата. Это тебе кажется, что мы фигней страдаем, но это не так.

После пяти туров "Рубин" занимает 14-е место в турнирной таблице, команда под руководством Хави Грасии еще не выигрывала в этом чемпионате. В Оренбурге казанцы смогли вырвать ничью уже в добавленное время благодаря голу Максима Канунникова.