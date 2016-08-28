Фанаты "Рубина" жестко поговорили с игроками (18+)

Несколько игроков "Рубина" после гостевого матча 5-го тура против "Оренбурга" (1:1) подошли к гостевой трибуне и пообщались с болельщиками. В перепалке с фанатами, не стесняясь в выражениях, в основном участвовал полузащитник Магомед Оздоев. Хавбек ответил на претензии поклонников казанского клуба в том, что игроки "Рубина" не понимают, за какую команду они выступают. Отметим, что видео заканчивается аплодисментами в адрес Оздоева, который после игры выложил совместное с болельщиками фото.
– Мы за эмблему играем! Мы за вас играем! Если бы не хотели играть, не выходили, но не все получается. Каждый игрок выкладывается, хочет побеждать!
– Да вы "Амкар" не можете обыграть! (реплика одного из болельщиков)
– Когда "Рубин" был чемпионом, то я сам лично видел, как "Амкар" обыгрывал "Рубин" в Казани! Это ничего не значит! Конец чемпионата будет, тогда таблицу посмотрим, тогда давай сядем и обсудим все. А сейчас прошло пять туров, мы взяли три очка. Понимаешь, команда хочет, но когда не получается – это другое…
Я сюда пришел, думаешь, не выигрывать, а просто сидеть и получать деньги? Мне плевать на эти деньги, я ушел в минус, пришел сюда из "Локомотива", чтобы добиваться результата. Каждый, кто сюда приходит, хочет добиваться результата. Это тебе кажется, что мы фигней страдаем, но это не так.
После пяти туров "Рубин" занимает 14-е место в турнирной таблице, команда под руководством Хави Грасии еще не выигрывала в этом чемпионате. В Оренбурге казанцы смогли вырвать ничью уже в добавленное время благодаря голу Максима Канунникова.
alexander507
Успехов Рубину и Оздоеву в частности
15:22
Esaul-87
И в чем тут жесткость?
15:17
DJKrolik
Оздоев красавчик, все четко изложил!
14:57
самарец
поговорили ......да как играют Крылья .......там вообще без разговоров .....всех к стенке что ль?)
14:57
LeonID_75
в казани строят новую команду, глупо ждать сиюминутного результата. главное не поступать как в спартаке с эмери.
14:49
$n10nep$
Так прям серьезно поговорили. Футболисты их поняли.
14:48
= Даль =
казалось бы, причем тут Бердыев
14:47
igorvasilevich
Проблема Рубина банальна не сыгранность новые игроки пришли. Когда разыграются начнут побеждать. Игровые связи не отработаны в команде. Футболисты добротные в Рубине.
14:44
knyaz boltconskiy
Ушел в минус..
14:39
xueks
иди сюда хавера
14:34
Джин_SM(v3)
Вирус распространяется... испаноговорящие болельщики были?
14:25