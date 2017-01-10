Эззатоллахи подписал долгосрочный контракт с "Ростовом"

Полузащитник "Ростова" Саид Эззатоллахи подписал новый контракт с клубом. Член совета директоров клуба Али Узденов объявил о новом долгосрочном соглашении с иранцем.
– "Ростов" продлил контракт с Саидом, – цитирует ТАСС Узденова. – У него теперь долгосрочного соглашение с клубом, все хорошо.
20-летний полузащитник перешел в "Ростов" в феврале 2016 года, в нынешнем сезоне в премьер-лиге провел десять матчей, забив один мяч.
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