12:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Эззатоллахи подписал долгосрочный контракт с "Ростовом"

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Полузащитник "Ростова" Саид Эззатоллахи подписал новый контракт с клубом. Член совета директоров клуба Али Узденов объявил о новом долгосрочном соглашении с иранцем.

– "Ростов" продлил контракт с Саидом, – цитирует ТАСС Узденова. – У него теперь долгосрочного соглашение с клубом, все хорошо.

20-летний полузащитник перешел в "Ростов" в феврале 2016 года, в нынешнем сезоне в премьер-лиге провел десять матчей, забив один мяч.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3929115

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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Эта новость заставит Генку уйти на пенсию.

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maximum080

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