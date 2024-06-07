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Морозов: «Не думаю, что Станковичу надо искать в «Спартак» второго вратаря с опытом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник «Спартака» Геннадий Морозов считает, что красно-белым нужен забивной форвард, а не вратарь.

«Максименко и Селихов — хорошие голкиперы, они пригодятся «Спартаку». Не думаю, что Станковичу надо искать второго вратаря с опытом. Надо искать игроков атаки, а то бегает там один Бонгонда. Во втором круге в атаке практически не было никого. Нужен забивной футболист. Защиту тоже укреплять надо, не всегда надёжно играют, с их стороны было много оплошностей. Желательно укрепляться россиянами. Поэтому вратари — не главное», — сказал цитирует Legalbet Морозова.

Ранее новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович объявил, что команде нужен второй опытный голкипер.

Источник: https://legalbet.ru/news/morozov-ne-dumayu-chto-stankovichu-nado-iskat-vratarya/
Александр Максименко
Александр Селихов
Геннадий Морозов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
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 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
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 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
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