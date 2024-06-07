Чернов: «Лично у меня появилась уверенность при Слишковиче»

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, что почувствовал уверенность при исполняющем обязанности главного тренера красно-белых Владимире Слишковиче.

«Лично у меня появилась уверенность. Когда ты один матч играешь, а три — нет, то это одно. А когда сыграл восемь-девять игр, тем более команда не проигрывала в чемпионате, то, конечно, приятно, положительные эмоции, как-то восстановление даже легче проходит после победных игр. Я думаю, что наш финишный отрезок можно занести в копилку клубу.

Как отреагировал на уход Слишковича? Сначала он вроде должен был оставаться в штабе, говорил, что он не знает, останется или нет. Но лично я был бы рад, если бы Владимир остался. Когда я увидел новость, то написал ему. Пожелали друг другу удачи. Я сказал, что «Спартак» провел хороший отрезок во второй части сезона вместе с ним», — цитирует ТАСС Чернова.