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Чернов: «Лично у меня появилась уверенность при Слишковиче»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, что почувствовал уверенность при исполняющем обязанности главного тренера красно-белых Владимире Слишковиче.

«Лично у меня появилась уверенность. Когда ты один матч играешь, а три — нет, то это одно. А когда сыграл восемь-девять игр, тем более команда не проигрывала в чемпионате, то, конечно, приятно, положительные эмоции, как-то восстановление даже легче проходит после победных игр. Я думаю, что наш финишный отрезок можно занести в копилку клубу.

Как отреагировал на уход Слишковича? Сначала он вроде должен был оставаться в штабе, говорил, что он не знает, останется или нет. Но лично я был бы рад, если бы Владимир остался. Когда я увидел новость, то написал ему. Пожелали друг другу удачи. Я сказал, что «Спартак» провел хороший отрезок во второй части сезона вместе с ним», — цитирует ТАСС Чернова.

Источник: https://tass.ru/sport/21013511
Никита Чернов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
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 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
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 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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